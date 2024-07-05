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NEC Nijmegen, Beşiktaş'ın listesinde bulunan Başar Önal'ı transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 22:55 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:00
NEC Nijmegen, Beşiktaş&#039;ın listesinde bulunan Başar Önal&#039;ı transfer etti!

Hollanda takımı De Graafschap forması terleten Başar Önal, NEC Nijmegen'e transfer oldu.

19 yaşındaki kanat futbolcu Başar Önal'ın yeni adresi açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEYDİ

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç futbolcu, Hollanda Eredivisie takımı NEC Nijmegen ile anlaşma sağladı.

NEC Nijmegen, Başar Önal ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı. NEC Nijmegen, De Graafschap'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

SEZON KARNESİ

Başar Önal geçen sezon De Graafschap adına 36 maçta forma giyerken 9 gol 6 asistlik skor katkısı ile oynadı.

Başar Önal, NEC Nijmegene transfer oldu

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Kaynak: tgrthaber.com
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