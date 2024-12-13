Norveç'te tatsız sonuç: Beşiktaş öne geçtiği maçı mağlup bitirdi

13 Aralık 2024 02:32 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 02:41

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e yenildi. İlk golü bulan siyah-beyazlılar ilk yarı bitmeden kalesine 2 gol yedi. Karşılaşma 2-1'lik skorla bitti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kjetil Knutsen’in çalıştırdığı Norveç​ ekibi Bodo/Glimt​ ile Serdar Topraktepe​ yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş​, Slovak hakem Filip Glova’nın düdük çaldığı müsabakada Aspmyra Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ, GEDSON'LA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

BODO, GERİDEN GELİP KAZANDI

Bodo 37. dakikada Zinckernagel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 43. dakikada Björtuft ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Bodo/Glimt 2-1 kazandı.

5 KEZ KARŞILAŞTI

Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya geldi. Bu eşleşmede Bodo 3 galibiyet aldı. 1 kez Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

BEŞİKTAŞ, 6 PUANDA KALDI

Maccabi mağlubiyeti sonrası Beşiktaş, üst üste ikinci kez yenildi ve ligde mağlubiyet sayısını 4'e çıkardı. 3. galibiyetini alan Bodo, ilk 8 umutlarını sürdürdü.

Bodo/Glimt bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Beşiktaş ise 6 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP BILBAO

Bir sonraki maçta Beşiktaş, 22 Ocak 2025'te Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise 23 Ocak'ta Maccabi ile oynayacak.