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Noussair Mazraoui, Manchester United'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 22:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:53
Noussair Mazraoui, Manchester United&#039;a transfer oldu!

İngiliz devi Manchester United, Bayern Münih'ten sağ bek Noussair Mazraoui'yi transfer etti.

Premier Lig takımı Manchester United, Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Noussair Mazraoui'yi renklerine bağladı.

Ajax altyapısında yetişen Noussair Mazraoui, daha sonra Bayern Münih'te oynadı. Faslı sağ bekin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Bayern Münih ten Noussair Mazroui açıklaması | beIN SPORTS Türkiye - beinsports.com.tr/

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu Bayern Münih'te geçiren sağ bek Mazraoui toplamda 29 maçta forma giyerek 4 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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