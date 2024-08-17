Nuri Şahin yeni takımı Borussia Dortmund ile ilk galibiyetini aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 21:57
Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. Tur maçında Phönix Lübeck'i 4-1'lik skorla mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Böylelikle takımın yeni teknik direktörü Nuri Şahin ilk resmi maçında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.
Almanya Kupası 1. Turu'nda Borussia Dortmund, Phönix Lübeck ile karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund, Phönix Lübeck karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund'un gollerini 3. dakikada Waldemar Anton, 31. dakikada penaltıdan Emre Can, 45+1. dakikada Julian Brandt ve 62'. dakikada Julien Duranville kaydetti.
Phönix Lübeck'te fileleri 55. dakikada Obinna Iloka havalandırdı.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda tur atladı. Nuri Şahin, Borussia Dortmund kariyerindeki ilk maçında kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com