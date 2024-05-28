Nuri Şahin'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı

28 May 2024 07:55 - Güncelleme : 28 May 2024 08:03

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında sona gelindi.

Siyah-beyazlıların teknik adam adaylarının başında Nuri Şahin geliyordu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Almanya seyahatinde genç teknik adam ile görüştüğü belirtilmişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Nuri Şahin ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda Nuri Şahin'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

SERDAR TOPRAKTEPE TEKNİK EKİPTE GÖREV ALACAK

Beşiktaş'ta bu sezon kritik dönemlerde teknik sorumlu olarak görev yapan Serdar Topraktepe konusunda da karar verildi. Siyah-beyazlılar, Nuri Şahin'in göreve başlamasının ardından Topraktepe'yi de teknik ekipte görevlendirmeyi hedefliyor.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR KARARI

Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın göreve devam etmesi beklenirken yeni bir sportif direktörün de göreve getirileceği ifade edildi. Aybaba'nın yanı sıra Ümraniye'de bir sportif direktörün daha olması bekleniyor.