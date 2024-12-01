Nuri Şahin'li Borussia Dortmund fırsat tepti! Bayern Münih 85'te puanı kaptı

01 Aralık 2024 03:21 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 03:58

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında konuk ettiği Bayern Münih ile 85. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Almanya​ Bundesliga​'nın 12. haftasında Borussia Dortmund​, Bayern Münih​'i ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Nuri Şahin​'in ekibi Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçti ve Dortmund, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GALİBİYET 85'TE KAÇTI

Karşılaşma uzun süre Borussia Dortmun'un üstünlüğü ile devam ederken Bayern Münih, 85. dakikada eşitliği buldu. Bu dakikada Jamal Musiala sahneye çıktı ve Bayern'e beraberliği getirdi.

Beraberlik sonrası 20 puana yükselen Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

Puanını 30 yapan Bayern Münih ise Heidenheim'i ağırlayacak.