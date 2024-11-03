Nuri Şahin'li Dortmund, Leipzig'i iki golle yıktı, zirveyi karıştırdı!

03 Kasım 2024 04:16 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 04:24

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 9. haftasında evinde Leipzig'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Almanya Bundesliga​'nın 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Nuri Şahin​'in çalıştırdığı Borussia Dortmund​ ile Marco Rose yönetimindeki Leipzig​ karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada geri dönüş yaşandı. Ev sahibi ekip Dortmund, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

DORTMUND, LEIPZIG'İN SERİSİNİ BOZDU

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

ZİRVEDE İŞLER KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.