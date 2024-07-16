Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

16 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 19:38

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada,

"Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın

Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

SEZON KARNESİ

Alanyaspor ile geçen sezon 38 maça çıkan Oğuz, 13 gol atarken 8 asist yaptı.

Performansıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın’ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösteriliyor.