Oğuz Aydın, resmen Fenerbahçe'de!

15 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 23:26

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

İLK AÇIKLAMA

Kanat oyuncusu ilk açıklamasında; "Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

SEZON KARNESİ

Alanyaspor ile geçen sezon 38 maça çıkan Oğuz, 13 gol atarken 8 asist yaptı.

Performansıyla sezonun dikkat çeken isimlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın’ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösteriliyor.