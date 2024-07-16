Oğuz Aydın transferini açıklayan Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme 

16 Temmuz 2024 23:03 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:27

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını da hızlandırırken Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da kadrosuna katmak istediği oyuncuyu sosyal medya hesabından bir video ile duyuran Fenerbahçe, Galatasaray'a gönderme yaptı.

"FLORYA'NIN KALBİNDEN"

Oğuz Aydın'ın yer aldığı videoda, oyuncunun telefonuna 'Florya' isimli çağrı düşüyor. Çağrıda, 'Florya' ve kalp emojisi yer alırken daha önce Sebastian Szymański transferinde 'Oyuncuyu Florya'nın kalbinden aldık' diyen yönetimin bu duruma göndermede bulunduğu tahmin ediliyor. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya ekibi paylaşıma, "Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz" notunu düştü.

Galatasaray'ın Oğuz Aydın ile ilgilendiği ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu yönde açıklamalar yaptığı biliniyordu.