Okan Buruk açıkladı! Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu

10 Kasım 2024 16:20 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:56

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Arjantinli golcünün sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin son durumunu açıkladı. Bu sezonu kapattığı ifade eden Okan Buruk, gelecek sezon Icardi'nin yine takımla olacağını ifade etti.

"GELECEK SEZON BİZİMLE OLACAK"

Okan Buruk, "Mauro'nun sakatlığı bizi çok üzdü, Avrupa futbolunda çok fazla çapraz bağ sakatlığı oldu. Mauro'nun da çapraz bağları koptu, büyük bir ihtimalle bu sezonu kapattı. Gelecek sezon bizimle olacak. Kaptanlığı, liderliği çok önemli olan bir oyuncumuzu kaybettik. Maçlardan önce çocukların seremonide onun da yanına toplanmasına alışmıştık. Benim açımdan da tam 3-4-1-2 sistemini oturttuğumuz maçın ardından Mauro'nun sakatlanması. Osimhen-Icardi aynı anda olmaz denmişti ama ikisi de çok iyi oynamıştı Tottenham maçında.

Diğer oyuncularımızı kullanacağız. Batshuayi'yi, Yunus'u, Mertens'i, Sallai'yi kullanacağız. Tottenham maçının devamı olarak görüyorum bu maçı. Aynı konsantrasyonla sahada olursak kazanabiliriz. Samsunspor ligin flaş takımı, bizi çok zor bir maç bekliyor. Aramızda 3 puan var, artırmak istiyoruz." dedi.