Okan Buruk 'Azerbaycanlı' hakem istemişti! Young Boys maçının hakemi belli oldu

25 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:57

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın Young Boys'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda sarı-kırmızılı takım İsviçre takımı Young Boys'u evinde misafir edecek. Karşılaşma öncesinde UEFA, Galatasaray-Young Boys maçında görev alacak hakemleri açıkladı.

UEFA'da yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın Young Boys'u ağırlayacağı karşılaşmayı Norveçli Hakem Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.

Karşılaşmada Mohammead Usman Aslam dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Erwin Blank yer alacak.

NE OLMUŞTU?

İsviçre'de oynanan ilk maçın ardından hakemi eleştiren teknik direktörü Okan Buruk, "Yaptığımız hatalar ve verdiğimiz pozisyonlar vardı. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ben tribündeydim, oradan seyrederken hakemin yönetimi beni rahatsız etti. Gereksiz kartlar verdi. Bir kartı yazması iki dakika sürdü. İsviçre'nin Alman kantonundayız ve Alman hakem atandı. İnşallah ikinci maça da Azeri bir hakem atarlar ve durumu eşitlemiş oluruz" diyerek tepki göstermişti.