Okan Buruk basın toplantısında konuştu! 'Karşımızda son 4 sezonun şampiyonu Young Boys var'

20 Ağustos 2024 22:22 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 22:31

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının yarın akşam Young Boys karşısında Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi vereceği maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Rakip takımı küçümsemediğini ifade eden Buruk, "Karşımızda son dört sezonun İsviçre şampiyonu var. Bu görüşle maça hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, maçın oynanacağı Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"4 SEZONUN İSVİÇRE ŞAMPİYONU VAR"

Hem Galatasaray hem de Türkiye için çok önemli bir karşılaşma olduğuna değinen Buruk, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Bu sezon da bunu başarmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son dört sezonun İsviçre şampiyonu var. Bu görüşle maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da kadro kalitesi ve fiziksel olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Sahanın sentetik olması kim gelirse gelsin Young Boys için bir avantaj. Oyuncularımızı bugün bu sahaya alıştıracağız. Yarınki maçta da en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışacağız. Yarınki karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Çok gol yiyor ama çok da gol atıyor. Her an pozisyona girebilecek ve pozisyon verebilecek bir takım. Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, istek, konsantrasyonu rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparsak başarılı oluruz." diye konuştu.

"LİDER OYUNCULARA SAHİBİZ"

Yarınki maçta cezası nedeniyle saha kenarında olamayacak Okan Buruk, "Hem ekibim hem de oyuncularım çok tecrübeli. Çok önemli, lider oyunculara sahibiz. Saha içinde başlayan ve dışarıda olan oyuncular ile teknik ekibimiz yarın üzerine düşeni yapacak. Bir oyun gücümüz ve planımız her zaman var. Bu oyunu uygulamak istiyoruz. Oyuncuların hepsi bir teknik adam olacak. Saha kenarındaki ekibimle birlikte aynı duygularda olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.