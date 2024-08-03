Okan Buruk, farklı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu: Beklemiyorduk

03 Ağustos 2024 23:45 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 23:48

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş, sarı kırmızılılara hezimet yaşattı. Siyah beyazlılar mücadeleyi Immobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle maçı kazandı.

"MAĞLUBİYET BEKLEMİYORDUK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ağır mağlubiyeti, A Spor'a değerlendirdi.

"Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim. Rakibimiz hak etti. Oyun olarak, 1. dakika çok bariz bir hatayla geri düştük. İlk yarı sayılmayan 2 golümüz oldu. 2-0'dan sonra moral bozukluğu oldu. Performans olarak günümüzde değildik. Sorumlu benim. Oyuncularıma maç sonu konuşma yaptım. Sezon başında böyle bir mağlubiyet bize ders oldu. Oyun içerisinde bazı bölümlerde iyi işler yapabilirdik. Kötü bir stat ama bizim için bahane değil. Bugün bizim için ders oldu. Uyanmak için ders oldu. Bazen çok yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabilirsiniz. Bir sürü bahane var ama böyle ağır bir mağlubiyet için bahane üretemem. Ayağa kalkıp kazanma serimize başlayacağız. Şampiyonluk adayı biziz. Görmeye alışık oldukları Galatasaray'ı göstereceğiz. Bu mağlubiyet bize motivasyon olarak dönecek."