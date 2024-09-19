Okan Buruk'tan derbi öncesi sürpriz Mertens kararı! Kadroyu değişiyor

19 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:02

Süper Lig'de cumartesi akşamı ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç planını yaptı. Tecrübeli hoca, takımın yıldız 10 numarası Dries Mertens'i kulübeye çekmeyi düşünüyor. Belçikalı yıldızın yerine orta sahada milli futbolcu yer alacak. İşte detaylar...