Okan Buruk'tan derbi öncesi sürpriz Mertens kararı! Kadroyu değişiyor
Süper Lig'de cumartesi akşamı ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç planını yaptı. Tecrübeli hoca, takımın yıldız 10 numarası Dries Mertens'i kulübeye çekmeyi düşünüyor. Belçikalı yıldızın yerine orta sahada milli futbolcu yer alacak. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, cumartesi akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
İki takım da dev maç için hazırlıklarını sürdürürken Okan Buruk'un derbiye özel bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
MERTENS YEDEK KULÜBESİNE
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, fiziksel olarak zorlu geçmesini beklediği derbide Dries Mertens'i yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.
SARA 10 NUMARAYA, BERKAN 8 NUMARAYA
Derbide Mertens yerine Gabriel Sara'yı 10 numara pozisyonunda düşünen Buruk'un Torreira'nın yanına ise Berkan Kutlu'yu çekmesi bekleniyor.
YENİ TRANSFER İLK 11'DE!
Haberde Galatasaray'daki asıl sürprizin ise Roland Sallai olacağı belirtildi. Okan Buruk hazır durumda takıma katılan yeni transfere ilk 11'de forma verme ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.
CİMBOM'UN GOL UMUDU OSİMHEN
Galatasaray'ın derbide en büyük gol umudu ise Victor Osimhen olacak.
Gaziantep FK maçının erteleme müsabakası olmasından dolayı forma giyemeyen Nijeryalı santrfor, derbide takıma geri dönecek.
Okan Buruk yine bir hamle yapmış, Mertens'i kulübede tutmayı düşünüyorsa kesinlikle Fenerbahçe'yi zorluyor demektir