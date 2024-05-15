Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisine özel kadro: Rotasyona gidecek
Süper Lig'in bitimine iki hafta kala ezeli rakibinin 6 puan önünde olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda değişikliğe gidecek. İşte detaylar...
Tredyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da konuk edecek.
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, pazar günü oynanacak derbide 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadrosu şekillenmeye başladı. Başarılı teknik adamın Fenerbahçe derbisinde kadroda iki değişikliği yapacağı öne sürüldü.
ABDÜLKERİM'İN YERİNİ DAVİNSON
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk stoper tandemini değiştirecek.
Fatih Karagümrük maçında Markao karşısında etkisiz kalan Abdülkerim Bardakcı'nın yedek kulübesine çekileceği ve yerine Davinson Sanchez'in görev alacağı belirtildi.
BERKAN KUTLU 11'E
Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'nun Kerem Demirbay'ın yerine derbiye ilk 11'de çıkabileceği kaydedildi.
Sezonun ilk yarısını Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon oynanan 2 Fenerbahçe derbisinde de ilk 11'de sahaya çıkmış ve gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.