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 | Suat Vilgen

Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen’in transfer süreci hakkında net konuştu. “Ciddi bir bütçeden söz ediyoruz" diyen Okan Buruk, Osimhen transferinin diğer transfer çalışmalarında doğrudan etkisi olacağını belirtti.

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Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 12:29

’ın Avusturya’nın Windischgarsten bölgesindeki kampında konuşan Teknik Direktör , takımın son durumu ve stratejisine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, kadro yapılanmasında özellikle transferine odaklandıklarını belirtti.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?

"SONA DOĞRU YAKLAŞTIK"

Osimhen ilgili transfer sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Buruk, "Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. ile gelişmeler de olumlu seyrediyor. Kısa bir süre içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Hep onun transferini bekledik, çünkü ciddi bir bütçe var bu transferde. O tamamlandıktan sonra diğer hamlelerimizi yapacağız” diye konuştu.

Buruk ayrıca kaleye yapılacak takviyeyi de öncelikler arasında göstererek, “Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Ama oraya bir takviye daha yapmamız gerekiyor” dedi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?

YABANCI SAYISI VE BÜTÇE DENGESİ

Galatasaray’da kadronun genişliğine dikkat çeken Buruk, ayrılıklar ve yabancı kontenjanı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kadrodaki mevcut oyuncu sayısının fazla olduğunun altını çizen deneyimli hoca, "Gençlerle birlikte kalabalık bir grupla çalışıyoruz. Ligin başlamasına kadar zamanımız var ama 2 Eylül’de UEFA’ya liste vereceğiz. Bazı oyuncularla vedalaşmak zorunda kalabiliriz. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe şart; ki diğer transferlere kaynak ayıralım.” ifadelerini kullandı.

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ZANIOLO VE BARIŞ ALPER AYRILACAK MI?

İtalyan yıldız ’nun performansını olumlu bulduğunu belirten Buruk, oyuncunun sakatlığıyla ilgili de bilgi verdi: “Zaniolo çok kaliteli bir oyuncu. Şu anda çok iyi çalışıyor. Dünkü hazırlık maçında bir sakatlık yaşadı, doktorumuz bugün değerlendirecek. Oyun anlayışı ve disipliniyle bize iyi mesajlar verdi.”

Barış Alper hakkında çıkan transfer iddialarına ise, “Barış Alper’le ilgili bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Kendisinden çok memnunuz” diyerek son noktayı koydu.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?

STOPER BÖLGESİNE TRANSFER SİNYALİ

Buruk son olarak savunma hattına yönelik planlarını da açıklarken, Ahmetcan Kaplan’ın transferinin gündemde olmadığını ifade etti ve şunları söyledi: “Elimizde Arda ve Metehan gibi önemli genç oyuncular var. Şu anda Ahmetcan gibi bir isme yönelmiyoruz. Ancak bir değişiklik olursa, Davinson ve Abdülkerim’le birlikte katkı sağlayacak bir oyuncu takviyesi gündeme gelebilir.”

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