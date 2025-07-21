Okan Buruk'tan flaş Osimhen açıklaması! Diğer transferlere fren mi geliyor?

Galatasaray’ın Avusturya’nın Windischgarsten bölgesindeki kampında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, takımın son durumu ve transfer stratejisine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, kadro yapılanmasında özellikle Osimhen transferine odaklandıklarını belirtti.

"SONA DOĞRU YAKLAŞTIK"

Osimhen ilgili transfer sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Buruk, "Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler de olumlu seyrediyor. Kısa bir süre içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Hep onun transferini bekledik, çünkü ciddi bir bütçe var bu transferde. O tamamlandıktan sonra diğer hamlelerimizi yapacağız” diye konuştu.

Buruk ayrıca kaleye yapılacak takviyeyi de öncelikler arasında göstererek, “Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Ama oraya bir takviye daha yapmamız gerekiyor” dedi.

YABANCI SAYISI VE BÜTÇE DENGESİ

Galatasaray’da kadronun genişliğine dikkat çeken Buruk, ayrılıklar ve yabancı kontenjanı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kadrodaki mevcut oyuncu sayısının fazla olduğunun altını çizen deneyimli hoca, "Gençlerle birlikte kalabalık bir grupla çalışıyoruz. Ligin başlamasına kadar zamanımız var ama 2 Eylül’de UEFA’ya liste vereceğiz. Bazı oyuncularla vedalaşmak zorunda kalabiliriz. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe şart; ki diğer transferlere kaynak ayıralım.” ifadelerini kullandı.

ZANIOLO VE BARIŞ ALPER AYRILACAK MI?

İtalyan yıldız Zaniolo’nun performansını olumlu bulduğunu belirten Buruk, oyuncunun sakatlığıyla ilgili de bilgi verdi: “Zaniolo çok kaliteli bir oyuncu. Şu anda çok iyi çalışıyor. Dünkü hazırlık maçında bir sakatlık yaşadı, doktorumuz bugün değerlendirecek. Oyun anlayışı ve disipliniyle bize iyi mesajlar verdi.”

Barış Alper hakkında çıkan transfer iddialarına ise, “Barış Alper’le ilgili bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Kendisinden çok memnunuz” diyerek son noktayı koydu.

STOPER BÖLGESİNE TRANSFER SİNYALİ

Buruk son olarak savunma hattına yönelik planlarını da açıklarken, Ahmetcan Kaplan’ın transferinin gündemde olmadığını ifade etti ve şunları söyledi: “Elimizde Arda ve Metehan gibi önemli genç oyuncular var. Şu anda Ahmetcan gibi bir isme yönelmiyoruz. Ancak bir değişiklik olursa, Davinson ve Abdülkerim’le birlikte katkı sağlayacak bir oyuncu takviyesi gündeme gelebilir.”