Okan Buruk'tan Galatasaray taraftarına transfer müjdesi: "Bugün açıklanmasını bekliyorum"

11 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:47

Nicola Zalewski transferi için Roma ile görüşen Galatasaray, orta sahaya takviye için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken taraftara da müjdeli bir haber verdi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti: Son günümde sizi görmek istedim

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti: Son günümde sizi görmek istedim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı İş Adamları ve Sanayicileri Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği organizasyona katıldı.

Başarılı teknik adam transfer çalışmalarıyla ilgili konuşurken taraftarlara da müjdeli bir haber verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"İnşallah buradaki bu ortamı, tekrar bu mutluluğu, birlikteliği, belki transfer dönemi bittikten sonra daha çok yaymamız gerekiyor. İki sezonu mutlu şekilde bitirdik, tekrar bu havayı yakalamamız gerekiyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Kerem'in üzerindeki baskı kalktıktan sonra milli maçtaki performansının ne kadar değiştiğini gördük. O yüzden inanılmaz bir baskı var…"

YENİ SİSTEM NE OLACAK?

"Sistem olarak 3-5-2, 3-4-3, 4-4-1-1 bazen de 4-4-2 oynayabiliriz."

"BUGÜN BİR TRANSFERİN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUM"

"Bugün bir transferin açıklanmasını bekliyorum. Cuma gününe kadar bir transfer daha yapmak istiyoruz."