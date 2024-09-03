Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye: "Osimhen'e ne dersin?"

03 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:00

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Mourinho'dan Osimhen için çarpıcı sözler! Sosyal medyada yeniden gündem oldu

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada büyük ses getirdi. Kadrosunda Mauro Icardi ve Michy Batsuhayi gibi yıldız golcüleri bulunduran sarı kırmızılıların nasıl bir formasyonla sahaya çıkacağı da merak konusu oldu.

OKAN BURUK ÇİFT FORVETE Mİ DÖNECEK?

Galatasaray'dın birinci forveti durumundaki Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak olacak.

Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmalarda sahaya tek forvet Icardi ile başlarken oyunun ilerleyen bölümlerinde Batshuayi'yi ya Icardi'nin yerine ya da oyunun gidişatına göre ikinci forvet olarak sahaya sürüyordu.

3-5-2 İHTİMALİ YÜKSELİYOR

Victor Osimhen'in transferiyle, Icardi'nin de sakatlığının geçmesinin ardından elinde sahaya sürebileceği üç santrforu bulunacak olan teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir seçim bekleyecek. Buruk'un takımını maçlara yine tek santrfor ile mi başlatacağı yoksa Osimhen'in gelişiyle çift santrforlu formasyona mı döneceği merak konusu oldu.

Buruk'un Jacobs transferinin etkisi ve Zaha ile Kerem'in ayrılığıyla 3-5-2 sistemine dönebileceği de ifade ediliyor.

ICARDİ, OSİMHEN TRANSFERİNE ONAY VERDİ

Galatasaray'da Osimhen transferiyle gündem olan bir başka konu da Nijeryalı golcünün gelişiyle formayı kaptırma ihtimali ortaya çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin vereceği tepki oldu.

Ajans1905'ten Kadir Çetinçalı ve Süleyman Rodop'un haberine göre; Mauro Icardi, Victor Osimhen'in transferine olumlu tepki verdi.

-OKAN BURUK: "OSİMHEN'E NE DERSİN?"

-MAURO ICARDİ: "MUHTEŞEM DERİM!"

Kadir Çetinçalı, teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen ile transfer görüşmeleri sonrası Mauro Icardi ile görüştüğünü ve "Gerekirse sistemi değiştireceğiz, Osimhen'e ne dersin?" dediğini aktarırken Mauro Icardi'nin ise yanıt olarak Buruk'a "Muhteşem derim!" yanıtını verdiğini öne sürdü.

Mauro Icardi, Michy Batshuayi transferinde de benzer bir tepki vermiş ve Belçikalı golünün mutlaka kadroya katılması gerektiğini savunmuştu.