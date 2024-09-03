Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye: "Osimhen'e ne dersin?"
Galatasaray'ın Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'ye ek olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmasının ardından nasıl bir kurguyla oynayacağı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Osimhen transferine olumlu baktığı ve transfer gerçekleşmeden önce bu transfere onay verdiği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada büyük ses getirdi. Kadrosunda Mauro Icardi ve Michy Batsuhayi gibi yıldız golcüleri bulunduran sarı kırmızılıların nasıl bir formasyonla sahaya çıkacağı da merak konusu oldu.
OKAN BURUK ÇİFT FORVETE Mİ DÖNECEK?
Galatasaray'dın birinci forveti durumundaki Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak olacak.
Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmalarda sahaya tek forvet Icardi ile başlarken oyunun ilerleyen bölümlerinde Batshuayi'yi ya Icardi'nin yerine ya da oyunun gidişatına göre ikinci forvet olarak sahaya sürüyordu.
3-5-2 İHTİMALİ YÜKSELİYOR
Victor Osimhen'in transferiyle, Icardi'nin de sakatlığının geçmesinin ardından elinde sahaya sürebileceği üç santrforu bulunacak olan teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir seçim bekleyecek. Buruk'un takımını maçlara yine tek santrfor ile mi başlatacağı yoksa Osimhen'in gelişiyle çift santrforlu formasyona mı döneceği merak konusu oldu.
Buruk'un Jacobs transferinin etkisi ve Zaha ile Kerem'in ayrılığıyla 3-5-2 sistemine dönebileceği de ifade ediliyor.
ICARDİ, OSİMHEN TRANSFERİNE ONAY VERDİ
Galatasaray'da Osimhen transferiyle gündem olan bir başka konu da Nijeryalı golcünün gelişiyle formayı kaptırma ihtimali ortaya çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin vereceği tepki oldu.
Ajans1905'ten Kadir Çetinçalı ve Süleyman Rodop'un haberine göre; Mauro Icardi, Victor Osimhen'in transferine olumlu tepki verdi.
-OKAN BURUK: "OSİMHEN'E NE DERSİN?"
-MAURO ICARDİ: "MUHTEŞEM DERİM!"
Kadir Çetinçalı, teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen ile transfer görüşmeleri sonrası Mauro Icardi ile görüştüğünü ve "Gerekirse sistemi değiştireceğiz, Osimhen'e ne dersin?" dediğini aktarırken Mauro Icardi'nin ise yanıt olarak Buruk'a "Muhteşem derim!" yanıtını verdiğini öne sürdü.
Mauro Icardi, Michy Batshuayi transferinde de benzer bir tepki vermiş ve Belçikalı golünün mutlaka kadroya katılması gerektiğini savunmuştu.