Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk açıklama: Hedefimiz gerçek beşinci yıldız!

26 May 2024 22:25 - Güncelleme : 26 May 2024 22:26

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk sevinci yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, ilk olarak saha içerisinde açıklamada bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok mutluyuz. Zor bir ortamdı. Konyaspor'un küme düşme hattında olması... Hak ederek, bu maçta iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim Galatasaray taraftarına; bayrakları hazırlayın mayıslar bizim dedim. Her zamanki gibi yine mayıslar bizim. Şimdi sırada 25. şampiyonluk var. Ona da hazırlansınlar" ifadelerini kullandı.Hep beraber müthiş bir iş başardıklarını belirten Okan Buruk, "Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız, maç kazanmak zorundayız. İnanılmaz bir sorumluluğumuz var ama onun yanında çok iyi bir oyuncu grubuyla beraberiz. Büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte başkanımız, yönetim kurulumuz hep beraber müthiş bir iş başardık. Galatasaray taraftarına armağan olsun. En çok onlar hak ediyor. Bize her zaman destek verdiler. Onlar için hayırlı olsun. Hedefimiz şimdi beşinci yıldız. Beşinci yıldız için çalışmaya başlayacağız."

"HEDEFİMİZ GERÇEK 5. YILDIZ"

Saha içerisindeki kutlamaların ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar. Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

OKAN BURUK'UN 3. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde 3. kez Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşadı. Buruk'un bunların 2'sini sarı-kırmızılılarla, 1'ini de Başakşehir ile kazandı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, geride kalan 2 senede gösterdiği başarılı performansla herkes tarafından takdir topladı. İlk sezonunda sarı-kırmızılılarla şampiyonluk sevincini yaşayan Buruk, bu sezonla birlikte üst üste 2. kez takımını şampiyonluğa götürdü.

Galatasaray'ın başında birçok rekora imza atan 50 yaşındaki teknik adam kariyerinde de 3. şampiyonluk sevincini yaşadı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile kazanırken, sarı-kırmızılılarla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu şampiyonlukla birlikte Okan Buruk, Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı da yakaladı. Kılıç, sarı-kırmızılıları 1961-1962 ve 1962-1963 sezonlarında şampiyon yapmıştı. Buruk ayrıca futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.