Okan Buruk'un sözleşme detayları belli oldu: İşte yeni maaşı

28 May 2024 09:54 - Güncelleme : 28 May 2024 09:56

Galatasaray'ın başında üst üste ikinci kez şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili sarı-kırmızılı yönetim ligin bitimiyle birlikte harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; Seçimde Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk'a yeni sözleşme imzalatmak olacak.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni mukavele imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.

Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek ve yönetimi görev süresi boyunca Okan Buruk ile yola devam edecek.

8 KUPA KAZANDI

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere ve başarılara imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.