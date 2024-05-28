Okan Buruk'un sözleşme detayları belli oldu: İşte yeni maaşı
Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yeni dönemindeki ilk icraati olarak üst üste iki lig şampiyonluğu kazanan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak. Buruk'un yeni sözleşmesi ve alacağı zam miktarı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın başında üst üste ikinci kez şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili sarı-kırmızılı yönetim ligin bitimiyle birlikte harekete geçti.
Sabah'ın haberine göre; Seçimde Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk'a yeni sözleşme imzalatmak olacak.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni mukavele imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.
Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek ve yönetimi görev süresi boyunca Okan Buruk ile yola devam edecek.
8 KUPA KAZANDI
Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere ve başarılara imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.