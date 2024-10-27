Olimpiakos'ta Yusuf Yazıcı sezonu kapattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 22:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:27
Fransız kulübü Lille'den ayrıldıktan sonra uzun süre takımsız kalan ve Yunan ekibi Olimpiakos'a imza atan Yusuf Yazıcı sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Yunanistan Süper Ligi takımı Olimpiakos'un kısa süre önce renklerine bağladığı Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi.
Olimpiakos ile sözleşme imzalayan Yusuf Yazıcı, Yunan temsilcisinde ilk maçına Asteras deplasmanında çıktı.
Yusuf Yazıcı, Asteras maçının 70'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamadı.
Sport 24'ün haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com