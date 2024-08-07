Olimpiyatlarda gülmemeye çalıştığı anlarla gündem olan Brahima Diarra Sivasspor'a transfer oluyor

07 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:54

Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!

Bonservisi elinde bulunan 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, Brahima Diarra, Sivasspor'u katılmak üzere.

İMZA İÇİN SİVAS'A GİDECEK

Diarra'nın yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde hafta sonu Sivasspor ile sözleşme imzalamak üzere Sivas’a gelmesi bekleniyor. Transfere ilişkin kulüpten kısa sürede açıklama yapılacağı ifade edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Son olarak İngiltere 3. Lig ekibi Huddersfield Town'da forma giyen Malili oyuncu, daha sonrasında takımdan ayrılarak kulüpsüz kaldı.

OLİMPİYATLARDAKİ GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Diarra, sosyal medyada yayılan ve büyük ilgi gören bir videoda, olimpiyatlarda gülmemeye çalışırken görüntülenmiş ve bu anı sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

BRAHİMA DİARRA KİMDİR?

5 Temmuz 2003 doğumlu olan Brahima Diarra, futbol kariyerine Fransa’nın AC Boulogne-Billancourt takımında başladı. Ardından İngiltere’nin Huddersfield Town U-17 takımına transfer olan Diarra, burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Huddersfield Town B takımı ile Harrogate Town’da kiralık olarak forma giydi.

Profesyonel futbol hayatında 61 maçta forma giyen ve bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Diarra, milli takım kariyerinde de Mali formasıyla olimpiyatlarda 3 maçta görev aldı.