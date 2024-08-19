Oliver Skipp, Leciester City'e transfer oldu!

19 Ağustos 2024 18:32 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:30

Premier Lig takımı Leicester City, Tottenham forması giyen futbolcu Oliver Skipp'i transfer etti. Leicester City, 23 yaşındaki orta saha ile 2029'a kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tottenham'a bu transfer için Leciester ekibi 23 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi.

SEZON KARNESİ

Oliver Skipp geçen sezonu Tottenham forması altında geçirirken 24 maçta forma giydi skor katkısı veremedi.