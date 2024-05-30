Olympiacos 116. dakika attığı golle Konferans Ligi'ni kazandı!

30 May 2024 00:41 - Güncelleme : 30 May 2024 00:44

UEFA Konferans Ligi final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile İtalyan kulüp Fiorentina karşı karşıya geldi. 116. dakikada El Kaabi'nin attığı gol kupayı Olympiacos'a getirdi.

OPAP Arena'da oynanan maçta ilk 45 dakika beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsa da karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maçta uzatma bölümüne gidildi.

BEKLENEN GOL 116'DA GELDİ

İlk uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca mücadele ikinci uzatmaya taşındı.

İkinci uzatma bölümünde kontrollü oynayan iki takım karşılıklı pozisyonlara girdi. 116. dakikada El Kaabi'nin golüyle Olympiacos skoru 1-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Olympiacos 1-0'lık skorla kupayı kazanmayı başardı.

OLYMPİACOS'UN İLK FİNALİ

Olympiakos, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

Bir Yunan takımının ise Avrupa kupalarındaki ikinci finali olacak. Kupa için finale çıkan ilk Yunanistan temsilcisi olan Panathinaikos, 1971'de Wembley'de oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Ajax'a 2-0 mağlup olmuştu.

FİORENTİNA 6. KEZ FİNALDE

İtalyan ekibi Fiorentina, Avrupa kupalarında altıncı kez bir final maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mor menekşeler, bu karşılaşmalardaki tek zaferini 1960-61 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda Rangers karşısında elde etti.

Fiorentina 1956-57 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali, 1961-62 sezonunda Kupa Galipleri Kupası finali, 1989-90 sezonunda UEFA Kupası finali ve geçtiğimiz sezon yine Konferans Ligi finalinde boy göstermişti.