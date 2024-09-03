Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 18:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:11
Trendyol Süper Lig takımı Başakşehir, bonservisi elinde bulunan Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Almanya Bundesliga takımı Stuttgart'ın sözleşmesini fesh ederek serbest bıraktığı Türk futbolcu Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye geri döndü.
BAŞAKŞEHİR İMZAYI ATTIRDI
Süper Lig takımı Başakşehir, 21 yaşındaki orta saha futbolcusunu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
ALMANYA MACERASI UMDUĞU GİBİ OLMADI
2021-22 yılında Fenerbahçe'den Bundesliga ekibine bedelsiz giden Ömer, sırasıyla Magdeburg ve Hatayspor'a kiralanmıştı.
Alman ekip, 21 yaşındaki forvet arkasının sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.
Kaynak: tgrthaber.com