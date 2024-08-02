Onur Bulut için transfer açıklaması: "Bize gelmek istiyor"

02 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:51

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita'yı saf dışı bıran Başakşehir, 3. eleme turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"ONUR BULUT İÇİN BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'tan Onur Bulut'un transferin için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Zannediyorum yakın zamanda Beşiktaş da onay verirse neticeye varacağımıza inanıyorum. Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da Başakşehir'e gelmek istiyor. "dedi.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfere ilişkin ayrıca Gümüşdağ, "Hocanın raporuna göre 2-3 noktaya oyuncu alacağız. Sezonun ilk veya ikinci haftasında istediğimiz oyuncuları getirmek istiyoruz. Kendimize göre bir bütçemiz var. Oyuncu çok ancak fiyatlar çok yüksek. Başakşehir'e yakışan oyuncuları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.