Orel Mangala'nın opsiyonu kullanıldı! Futbolcu Lyon'da
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:28
Olimpik Lyon, devre arasında Nottingham Forest takımından kiraladığı Orel Mangala'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullanarak futbolcuyu takıma kattı.
Fransa Ligue 1 takımı Olimpik Lyon, orta saha futbolcusu Orel Mangala'nın bonservisini satın aldı. Olimpik Lyon, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli orta sahanın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı.
BONSERVİSİ 23 MİLYON EURO
Fransız takım, Orel Mangala'nın bonservisi karşılığında Nottingham Forest'a 23 milyon euro ödedi. Oyuncunun bir sonraki satışından Nottingham Forest'a yüzde 10 pay verileceği aktarıldı.
MANGALA'NIN KARNESİ
Olimpik Lyon, tecrübeli futbolcuyla 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Orel Mangala, geride kalan sezonda Olimpik Lyon'da 12 maça çıktı ve 2 gol attı.
Kaynak: tgrthaber.com