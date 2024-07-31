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Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Helsinki'ye transfer oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:28

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Finlandiya ekibi Helsinki'ye transfer oldu.

Finlandiya temsilcisi Helsinki, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü'yü renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Mavi-beyazlı ekip, 25 yaşındaki futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollanda 2. Ligi'nde sezonun en iyi 11'ne de seçilen Ozan, Azerbaycan A Milli Takımı formasını 7 maçta giydi.

38 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST

Geçtiğimiz sezonu Hollanda ekibi FC Eindhoven'da geçiren Ozan Kökçü, 38 mücadelede 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Kökçü, Helsinki'ye transfer oldu - 1. Resim

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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