Osayi Samuel Beşiktaş'ta iddiası! Maaşını bile duyurdular

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların transferi kısa süre içinde resmen açıklaması beklenirken oyuncunun alacağı maaş da şimdiden belli oldu.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Fenerbahçe’den ayrılan Nijeryalı futbolcunun şartlarını kabul ederek önemli bir takviye için geri sayıma geçti.

TÜM PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Sözcü'nün haberine göre, Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bekle tüm pürüzleri giderdi ve transferi noktaladı. Osayi-Samuel’in talep ettiği 2.5 milyon euroluk maaşı kabul eden yönetim, resmi imzaların atılması için geri sayıma geçti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş’ın kısa süre içinde transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Osayi-Samuel, toplamda 2354 dakika sahada kalarak istikrarlı performansıyla dikkat çekmişti.