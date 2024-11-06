Osayi-Samuel son kararını verdi! İmza atmamasının nedeni şaşırttı

06 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:22

Fenerbahçe ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya bir türlü yanaşmayan Osayi-Samuel'in bu tavrının arkasındaki neden ortaya çıktı.

Fenerbahçe, son iki sezonda sergilediği performansla taraftarın sevdiği oyunculara arasına adını yazdıran Bright Osayi-Samuel'in sezon sonu sona erecek sözleşmesini uzatmak ikna urlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da takımda tutulmasını istediği Nijeryalı futbolcunun yeni anlaşmaya yanaşmamasının altında ise özel bir sebebin yattığı ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞINA YAKIN OLMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre Bright Osayi-Samuel'in uzlaşmaz tavrının arkasında yatan sebep kız arkadaşı. Başaralı oyuncunun, ciddi bir ilişki içinde olduğu kız arkadaşının İngiltere'nin başkenti Londra'da bir bankanın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilirken, 26 yaşındaki futbolcunun sevgilisine daha yakın olmak için İngiltere'den takım araştırdığı öne sürüldü.

"SADECE ZAMAN VE ANLAYIŞ..."

Osayi'nin yönetime, "Güzel bir birlikteliğim var ve bunu kaybetmek istemiyorum. Premier Lig'den teklif gelirse giderim, aksi halde zaten forma giyeceğim yer Fenerbahçe. Bu formayı da taraftarı da İstanbul'u da seviyorum sadece zaman ve anlayış istiyorum" iddia edildi.

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını daha önce açıklamış ve yıllık 2.5 milyon euro istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Fenerbahçe kariyerinde toplam 148 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu takımına 7 gol ve 14 asistlik katkısı verdi.