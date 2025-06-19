Osimhem'de sürpriz gelişme! Temmuz ayı gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki en sıcak isimlerden biri olan Victor Osimhen için İtalya'dan sevindiren bir haber geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız golcünün bonservisini daha uygun bir bedelle alabilir.

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonluğun mimarlarından biri olan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TEMMUZDA SERBEST KALIYOR

Takvim'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Haberde, Osimhen’in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Temmuz ayında devre dışı kalacağı belirtildi.

SON SÖZ FUTBOLCUNUN

Bu durum, Galatasaray’a yıldız futbolcuyu daha düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katma fırsatı tanıyabilir.

Öte yandan Osimhen’in transfer kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun Avrupa’nın birçok kulübünün de radarında olduğu biliniyor.