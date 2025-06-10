Osimhen heyecanı tavan yaptı! Gece yarısı beklenen haber geldi

Suudi Arabistan devi Al-Hilal, Galatasaray'da çifte şampiyonluk yaşayan yıldız golcü Victor Osimhen için bir kez daha devreye girdi. Ancak gece saatlerinde gelen son haber, Alm Hilal'in umutlarını söndürürken, Galatasaray taraftarını büyük heyecan sardı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 karşılaşmada 37 gol ve 8 asistlik olağanüstü bir performansa imza atan Victor Osimhen, yalnızca Süper Lig’in değil, Avrupa'nın da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı ekipte hem lig hem de Türkiye Kupası zaferi yaşayan yıldız golcü, sezon boyunca attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurdu.

AL HİLAL HER YOLU DENEDİ

Bu etkileyici performans, dünya devlerinin ilgisini çekerken Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Osimhen için ısrarcı bir tutum sergiliyor. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen ve teknik direktörlük koltuğuna Simone Inzaghi'yi getiren Al-Hilal, Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak için adeta seferberlik ilan etti.

YILLIK 45 MİLYON EURO DA İKNA EDEMEDİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Al-Hilal, turnuva öncesi forvet hattını güçlendirmek amacıyla Osimhen'e önce yıllık 30 milyon Euro, ardından 45 milyon Euro’ya varan teklifler sundu. Ancak Sky Sports'un haberine göre, bu astronomik rakamlar da yıldız oyuncunun fikrini değiştirmeye yetmedi.

KALMASI İÇİN UMUT BÜYÜK

Haberde, Osimhen’in Al-Hilal’in teklifini kesin bir dille reddettiği belirtilirken, oyuncunun kariyerine Avrupa’da devam etme kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi. Bu kararla birlikte Al-Hilal’in transfer çabaları şimdilik sonuçsuz kaldı.

Yıldız golcünün yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray taraftarı ise büyük bir umutla Osimhen'in takımda kalmasını bekliyor.