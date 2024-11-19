Osimhen için Galatasaray ilk teklifini sundu! Napoli'den net cevap

19 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:47

Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Napoli’ye ilk teklifini ileten Galatasaray, bu teklifin reddedilmesiyle transfer sürecine farklı yollarla devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray​'ın bir numaralı transfer​ gündemi Victor Osimhen! Sezon başında Galatasaray’a bir yıllığına kiralanan Nijearyalı süper golcü, kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla hem taraftarların hem de yönetimin beğenisini topladı. Yıldız oyuncu, 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına büyük katkı sağladı. Galatasaray yönetimi, Osimhen’in bonservisini alabilmek için Napoli’ye 25 milyon euro peşinat, geri kalan miktarı ise 3 yıla yayılan ödeme planı önerdi. Ancak, Napoli​ yönetimi bu teklifi taksitlendirme nedeniyle kabul etmedi.

SPONSOR ARAYIŞI DEVAM EDiYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli nedeniyle Galatasaray, sponsorluk desteğiyle transferi tamamlamayı hedefliyor. Dursun Özbek ve ekibi, sezon sonuna kadar hem sponsorluk görüşmelerine hem de Napoli ile pazarlıklara devam edecek.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Victor Osimhen​, Galatasaray’ın dışında Avrupa’nın birçok dev kulübünün transfer listesinde yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar oyuncuyu kadrosunda tutmakta kararlı. Galatasaray, hem ekonomik kaynaklarını hem de müzakere sürecini dikkatle yöneterek transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.