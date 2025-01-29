Osimhen için Galatasaray'dan tarihin en büyük teklifi! Napoli anında cevap verdi

29 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:04

Galatasaray, kadrosunda kiralık tuttuğu Osimhen için Napoli'ye Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir meblağ teklif etti. İtalyan basınının yazdığı teklife Sicilya ekibinden anında cevap geldi. İşte detaylar...

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'i elinde tutmak için İtalyan ekibine eşi benzeri görülmemiş bir teklif sundu. Teklifin detaylarını ve Napoli yönetiminin cevabını İtalyan basını sütunlarına taşıdı.

FARK 10 MİLYON EURO

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Njieryalı golcünün sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden sadece 10 milyon euro düşük bir teklifi Napoli'ye iletti.

Buna karşın Napoli'nin 65 milyon euro tutarındaki teklifi hızlı bir cevapla reddettiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon eurodan aşağı inmediği belirtildi.

MANCHESTER DA İSTİYOR

Haberin detayında ise Manchester United başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün transfer listesinde olan Osimhen için Galatasaray'ın yeni bir teklifle 75 milyon euroluk talebi karşılayabileceği belirtildi. Buna karşın Osimhen'e talip olan diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra Galatasaray'a da 6 milyon euroluk tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Victor Osimhen, takımına 16 gol ve 5 asistlik katkı sundu. 6 yaşındaki santrforun Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.