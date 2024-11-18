Osimhen için Manchester United teklif sundu! İtalyan basını Napoli'nin cevabını yazdı

18 Kasım 2024 13:27 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:00

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor. Bonservisi Napoli’de bulunan Nijeryalı futbolcu için Manchester United’ın yaptığı para + takas teklifi sunarken İtalyan ekibinin verdiği cevap ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sezon başında Galatasaray’a Napoli’den kiralanan Osimhen​, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çekiyor. Her ne kadar sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağını açıklamış olsa da İngiltere Premier Lig devi Manchester United’ın, yıldız oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia ediliyor.

TAKAS TEKLİFİNE OLUMSUZ YANIT

İngiliz ekibinin, Osimhen’in bonservisini elinde bulunduran Napoli’ye bir miktar para ve Hollandalı forvet Joshua Zirkzee’yi içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan basınından Il Mattino, Napoli’nin bu öneriyi yeterli bulmadığını ve oyuncunun transferinde takas fikrine sıcak bakmadığını yazdı. Kulübün, Osimhen’i satmak için yalnızca nakit ödeme talep ettiği belirtildi.

2026'DA SERBEST KALACAK

Galatasaray​ formasıyla şu ana kadar çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Osimhen’in, Napoli​ ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transferin ilerleyen günlerde nasıl bir yön alacağı ise merak konusu.