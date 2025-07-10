Osimhen transferi yattı mı? Dursun Özbek'ten kafa karıştıran açıklama!

Galatasaray camiasının nefesini tutup beklediği Victor Osimhen transferine ilişkin sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar geldi. Radyospor'a konuşan Özbek, büyük ölçüde anlaştıkları iddia edilen Nijeryalı golcünün transfer süreciyle ilgili kafa karıştıran ifadeler kullandı.

TRANSFER ZORA MI GİRDİ?

Özbek açıklamasında, "Galatasaray'da her şey, olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız" diye konuştu.

Osimhen'in transfer süreciyle ilgili de bu tutumu koruduklarını belirten Özbek, "Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli" şeklinde konuştu.