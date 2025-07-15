Osimhen transferi yattı mı? Napoli'nin şartları Galatasaray’ı pes ettirdi

Galatasaray ile Napoli arasında süren Osimhen pazarlığı çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin yüksek bonservis ve satış payı taleplerini reddederek masadan kalktı. İddiaya göre Napoli geri adım atmazsa transfer gerçekleşmeyecek!

Galatasaray, Napoli arasında uzun süredir devam eden Victor Osimhen pazarlıklarında, gece saatlerinde yaşanan gelişmeyle masadan kalktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübünün yeni taleplerine net bir dille olumsuz yanıt verdi.

"75 MİLYON EUROLUK ŞARTNAME" İDDİASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Napoli, Galatasaray’dan toplam 75 milyon euroluk bir ödeme talep etti. Bu tutarın 40 milyon euroluk diliminin peşin isteyen Serie A ekibi, kalan 35 milyon euronun ise 2026 yılına kadar tamamlanması şartını koştu. İtalyanlar ayrıca sonraki satıştan da yüzde 10 pay istedi.

KOŞULLAR DEĞİŞMEZSE MASAYA DÖNMEK YOK

Galatasaray yönetimi, bu talepleri kabul etmedi. Sarı-kırmızılı kulüp, 35 milyon euroluk kısmı 2027’ye kadar yaymayı planlıyor ve sonraki satıştan herhangi bir pay vermeyi düşünmüyor. Yönetim, Napoli’nin geri adım atmaması halinde yeni bir teklif yapılmayacağını İtalyan tarafına iletti.

HAFTA SONUNA KADAR NETLEŞECEK

Bu gelişmelerin ardından yıldız golcünün Galatasaray'a transferi ciddi şekilde riske girmiş durumda. Napoli'nin hazırlık kampına dahil edilmeyen Osimhen’in geleceğinin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.