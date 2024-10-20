ÖZEL HABER | Tayfur Bingöl devre arası Beşiktaş'a geri dönüyor

20 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:19

Süper Lig'e iyi transferlerle iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, bu sezon taraftarın beklediği başarıyı yakalamak isterken, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra Kartal, Eyüpspor'a kiraladığı oyuncu Tayfur Bingöl için de kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'e iyi transferlerle iyi bir giriş yapan Beşiktaş​'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, bu sezon taraftarın beklediği başarıyı yakalamak isterken, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Kartal, yaz transfer döneminde Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor​'a kiralamıştı.

TAYFUR İÇİN KARAR VERİLDİ

Beşiktaş, kadro derinliği için devre arasında kiraladığı Tayfur Bingöl'ü takıma geri çağırmayı planlıyor. Eyüpspor tarafı da oyuncunun devre arasında takımına dönmesine sıcak bakıyor.

Eyüpspor'un Beşiktaş maçında penaltıya sebebiyet veren Tayfur Bingöl ile ilgili Arda Turan​ şu açıklamaları yapmıştı:

"İstemediğimiz bir penaltı golüyle maalesef maçı kaybettik. Oyuncularımızın hata yapma hakkını ellerinden almıyoruz. Onlara gösterdikleri performanslardan ve emeklerinden dolayı sonuna kadar güveniyoruz. Tayfur da bunlardan biri. Aramıza katıldığından beri çok iyi niyetli çalışan, çok iyi mücadele eden bir kardeşimiz.

"PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"

Performansından da çok memnunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak. Futbolun içinde böyle anlar var. Biz ona yardımcı olup hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz. Son olarak oyuncularıma ve camiama seslenmek istiyorum. Verdikleri muhteşem mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum. Hiç geri adım atmadılar. Yere yatmadan güzel futbol oynayarak izleyicilere güzel bir futbol izletilebileceğini gösterdik. Kazanmayı hak ettik mi bilmiyorum ama kaybetmeyi asla hak etmediğimizi düşünüyorum."