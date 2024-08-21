Panathinaikos, Manchester United futbolcusu Facundo Pellistri'yi transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 19:43
Yunan takımı Panathinaikos, İngiliz devi Manchester United forması giyen Facundo Pellistri'yi renklerine bağladı. Yeşil beyazlı kulüp bu transfer için Kırmızı Şeytanlar'a 6 milyon euro ödeyecek.
Yunan takımı Panathinaikos, transferde mutlu sona ulaştı.
Premier Lig takımı Manchester United forması giyen Facundo Pellistri'yi renklerine bağladı.
6 MİLYON EURO
Panathinaikos, Pellistri'nin bonservisini alabilmek için Premier Lig devine 6 milyon Euro ödeyecek. Aynı zamanda anlaşmada bonus ödemelerinde olduğu bildirildi.
Yunan ekibi Pellistri'nin sonraki satışından Manchester United'a yüzde 45 pay verecek.
SEZON KARNESİ
Bonservisi Manchester United'ta olan Pellistri, geçen sezonu LaLiga ekibi Granada forması altında geçiren genç yıldız 15 maçta 2 gol 1 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.
Kaynak: tgrthaber.com