Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı
Yunanistan Ligi'nde verdiği şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Panathinaikos'un Fatih Terim ile yollarını ayıracağı öne sürüldü. Yunan basını, kulübün bu iddialara verdiği cevabı duyurdu. İşte detaylar...
Yunanistan Ligi Şampiyonluk Yolu'nda mücadele eden Panathinaikos, üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara aldı.
Alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşılmasıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in Panathinaikos'taki geleceği de tartışılmaya başlandı.
YOLLARIN AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ!
Panathinaikos yönetiminin Fatih Terim hakkında kararını verdiği öne sürüldü. İddiaya göre; Yunan ekibi, sezon sonunda tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.
KULÜP İDDİALARI YALANLADI
Yunan basınından Sport FM'in haberine göre; Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Kulüp, Terim ile yola devam edileceğini bildirdi.
25 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI
Aralık 2023'te Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Terim, bu maçlarda 1.92 puan ortalaması yakaladı.