Panathinaikos'tan Fatih Terim kararı

01 May 2024 19:52 - Güncelleme : 01 May 2024 19:59

Fatih Terim'i yıkan sonuç! Şampiyonluk şansı artık çok zor...

Fatih Terim'i yıkan sonuç! Şampiyonluk şansı artık çok zor...

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Yolu'nda mücadele eden Panathinaikos, üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara aldı.

Alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşılmasıyla birlikte teknik direktör Fatih Terim'in Panathinaikos'taki geleceği de tartışılmaya başlandı.

YOLLARIN AYRILACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ!

Panathinaikos yönetiminin Fatih Terim hakkında kararını verdiği öne sürüldü. İddiaya göre; Yunan ekibi, sezon sonunda tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

KULÜP İDDİALARI YALANLADI

Yunan basınından Sport FM'in haberine göre; Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

Kulüp, Terim ile yola devam edileceğini bildirdi.

25 MAÇTA 14 GALİBİYET ALDI

Aralık 2023'te Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Terim, bu maçlarda 1.92 puan ortalaması yakaladı.