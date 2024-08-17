Paris Saint-Germain, Desire Doue transferi için kesenin ağzını açtı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 18:57 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:51
Fransız devi PSG, Stade Rennes forması giyen Desire Doue transferini resmen duyurdu. Paris Saint-Germain, Desire Doue için kulübü Stade Rennes'e 50 milyon euro transfer ücreti ödedi.
Transfer çalışmalarına devam eden Paris Saint-Germain, Desire Doue'yu renklerine bağladını açıkladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi resmiyet kazandı.
ANLAŞMA 5 YILLIK
PSG, Desire Doue ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes'e 50 milyon euro ödedi.
RENNES KARNESİ
Rennes alt yapısından A takıma yükselen Doue toplamda 76 maçta forma giyerken 8 gol atıp 5 asist üretti.
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Kaynak: tgrthaber.com