Paris'te İsrail protestosu: "Soykırım Olimpiyatları!"

28 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:13

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti. Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL'E PROTESTO!

Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti.

Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı. Bu anlar sosyal medyada gündem olurken büyük deste de topladı.