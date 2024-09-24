Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, taraftarın saldırısına uğradı: Yüzünde yaralar meydana geldi!

24 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:46

Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kızılyıldız’a 4-0 mağlup oldukları derbi maçın ardından taraftarın saldırısına uğradı. Süper Lig'de bir dönem Konyaspor'u da çalıştıran Sırp teknik adamın yüzünde cam kırıkları nedeniyle kesiklerin ve yaraların meydana geldiği ifade edildi. İşte detaylar...

Sırbistan Ligi’nin 9. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız’a 4-0’lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Partizan taraftarı, teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic’e saldırı düzenlendi.

BASIN TOPLANTISINA YARA BERE İÇİNDE ÇIKTI!

Soyun odasına yapılan saldırının ardından Sırp teknik adamın, çıktığı basın toplantısında yüzünde birkaç bölgenin sarılı olduğunu gözlemlendi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarın soyunma odasının camlarını kırdığını ve içeri attıkları yabancı cisimlerin kendisine isabet ettiğini söyledi.

SÜPER LİG'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Aleksandar Stanojevic, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da 9 ay görev yapmıştı.