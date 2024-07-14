Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya saldırı girişimi!

14 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:09

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, takımı Internacional'in Brezilya Kupası 3. tur rövanş maçında Juventude'ye konuk olduğu maçta sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

TARAFTAR SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

Takımı 1-0 yenik durumdayken 79. dakikada penaltı kaçıran Valencia, tribünlerden sahaya giren bir taraftarca saldırıya uğrayacakken rakip takım oyuncuları son anda müdahale etti.

VALENCİA'YI KORUDU, KIRMIZI GÖRDÜ

Juventude forması giyen, Alan Ruschel, Enner Valencia'ya saldırmak isteyen taraftara sert bir hamle yaptı. Hakem, Ruschel'e kırmızı kart gösterdi. Juventude'de futbolcular bu karar sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Saldırgan etkisiz hale getirilmesinin ardından penaltı tekrarlandı. Enner Valencia, tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi.

PENALTI GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi.

Enner Valencia'nın formasını giydiği Internacional ise Brezilya Kupası'na veda etti.