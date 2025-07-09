Jonson Clarke Harris Pendikspor'da!

Pendikspor, Jonson Clarke Harris ile sözleşme imzaladı. Pendikspor transferle ilgili açıklama yaptı...

Pendikspor, İngiltere 3. Lig ekibi Rotherham United ile yollarını ayıran 30 yaşındaki İngiliz golcü Jonson Clarke-Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"PENDİKSPOR FORMASIYLA BAŞARILAR CLARKE!"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, transfere hız verdi. İstanbul ekibi, Mallik Wilks'in ardından bir başka golcü Jonson Clarke-Harris'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, Rotherham’dan Jonson Scott Clarke Harris ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Clarke!" denildi.

https://x.com/PendiksporK/status/1943016675055743340