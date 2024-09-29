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Pep Guardiola sakatlanarak sezonu kapatan Rodri'nin yerine alternatif arıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:37
Pep Guardiola sakatlanarak sezonu kapatan Rodri&#039;nin yerine alternatif arıyor!

Manchester City'nin İspanyol hocası Pep Guardiola, Serie A takımı Torino forması giyen Ricci'yi kancayı taktı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Rodri'nin yerini Ricci ile doldurmayı planlayan Guardiola Ocak ayında bu transferi bitirmek üzere.

Premier Lig devi Manchester City, Arsenal karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan ön libero Rodri'nin yerine arayışlara başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre İspanyol teknik adam Pep Guardiola, Torino forması terleten Samuele Ricci'nin devre arasında Manchester City'ye kazandırılmasını istiyor.

Milan 'really like' Torino's Samuele Ricci - Yahoo Sports

BONSERVİSİ 36 MİLYON EURO

Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Manchester City'ye maliyetinin 30 milyon sterlini (36 milyon euro) bulabileceği bildirildi.

Yine haberde Torino'nun Ricci'yi ara Transfer döneminde bırakmaya isteksiz olacağı ancak oyuncunun, Manchester City'nin cazibesine karşı koymasının zor olduğu vurgulandı.

Krunic'in yerine Ricci

Torino, Samuele Ricci'yi 2022-23 sezonu başında Empoli'den 8.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

23 yaşındaki İtalyan ön liberonun Torino ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Samuele Ricci - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com

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