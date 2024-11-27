Pep Guardiola'nın yüzündeki yaralar gündem oldu! Şoke eden gerçeği bizzat kendisi açıkladı!

27 Kasım 2024 09:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:54

Feyenoord karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalan Manchester City, üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılıyor. Guardiola'nın özgüven kaybı itirafı ise İngiltere'de gündeme oturdu.

İngiltere Premier Lig​ ekibi Manchester City​, Şampiyonlar Ligi​'nde sahasında Feyenoord​ ile 3-3 berabere kalarak hem taraftarlarını hem de teknik ekibini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Maça hızlı bir başlangıç yaparak 3-0 öne geçen İngiliz ekibi, ikinci yarıda Feyenoord'un 3 golüne karşı koyamadı ve galibiyeti elinden kaçırdı. Bu sonuçla City, puanını sekize yükseltse de Premier Lig'deki kötü gidişatının ardından Avrupa'da da taraftarlarını üzdü.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Tüm kulvarlarda son altı maçtır galibiyet yüzü göremeyen Manchester City, Premier Lig'de liderin 11 puan gerisine kadar düşmüştü. Bu kötü serinin Şampiyonlar Ligi'ne de taşınması, sezonun geri kalanı için soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

GUARDIOLA'DAN ÖZGÜVEN İTİRAFI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Pep Guardiola, alınan kötü sonuçların takımı mental olarak etkilediğini söyledi. Guardiola, "Son dönemde çok fazla maç kaybettik. Kırılgan bir yapıya büründük ve özgüven kaybı yaşıyoruz. Ancak bir galibiyetle her şeyi değiştirebiliriz. Şimdi odaklanmamız gereken bir sonraki maç," ifadelerini kullandı.

YÜZÜNDEKİ YARALARIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Basın toplantısında bir gazetecinin Guardiola'nın yüzündeki çiziklere dair yönelttiği soru ise dikkat çekti. Gazetecinin “Yüzünüzdeki çiziklerin sebebi nedir?” sorusuna Guardiola, "Parmağımla, evet tırnağımla. Kendime zarar vermek istedim," yanıtını vererek şaşkınlığa neden oldu. Guardiola'nın espri mi yaptığı doğruyu mu söylediği anlaşılamadı.