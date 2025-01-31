Persepolis, Serdar Dursun'u transfer etti! İsmail Kartal ile tekrar buluşuyor

31 Ocak 2025 03:54 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 03:59

Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal'ın ilk transferi Süper Lig'den oldu. İran ekibi, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun’u renklerine kattığını duyurdu.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal’ın yaptığı İran kulübü Persepolis, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertli ekibin eski hocası İsmail Kartal, hücum hattını güçlendirmek için yönetimden bir forvet transferi daha istemesinin ardından İran ekibi tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile resmen anlaşma sağlandığı duyuruldu.

İKİ İSİM YENİDEN BİR ARADA

Golcü oyuncu, daha önce Fenerbahçe’de yine İsmail Kartal ile beraber çalışmıştı.

Kulüp kariyerinde 414 maça çıkıp 149 gol atan deneyimli futbolcu Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi. 10 kez de A Milli Futbol Takımı’nda maça çıkan Serdar Dursun, 7 defa gol sevinci yaşadı.