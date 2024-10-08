PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'da 3 isim ve Selçuk İnan listede
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 22:47 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:49
Galatasaray Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.
Galatasaray Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK'ye sevk edildi.
Ayrıca Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe PFDK'ye sevk edildi.
Öte yandan Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Kaynak: tgrthaber.com