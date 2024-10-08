PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'da 3 isim ve Selçuk İnan listede

08 Ekim 2024 22:47 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:49

Galatasaray Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

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Galatasaray​ Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK​'ye sevk edildi.

Ayrıca Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.