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PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'da 3 isim ve Selçuk İnan listede

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 22:47 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:49
PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray&#039;da 3 isim ve Selçuk İnan listede

Galatasaray Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.

Galatasaray​ Kulüp görevlileri, Muhammed Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir PFDK​'ye sevk edildi.

Ayrıca Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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